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Son dakika haber... İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını söndürdü - Son Dakika

Son dakika haber... İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını söndürdü

09.02.2022 17:04
Son dakika haber... İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını söndürdü

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Çiftlik Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde işçilerin banyo ve tuvalet olarak kullandığı barakada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, barakayı sardı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

Son dakika haber... İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını söndürdü
Son dakika haber... İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını söndürdü

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İtfaiye, Yangın, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını söndürdü - Son Dakika


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