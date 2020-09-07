Son dakika haber... İtfaiye ekiplerinden esnafa yangın söndürme eğitimi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı dar sokaklarda olası yangınlara müdahale etmek amacıyla konulan yangın dolaplarının nasıl kullanılacağına dair esnafa eğitim verdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, esnafa yangın dolaplarının kullanımı ile yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı yönünde eğitim verildiğini söyledi.

Yaz aylarında artan yangın riskini en aza indirmek istediklerini dile getiren Köse, "Olası bir yangın durumunda hayati önem taşıyan yangın ekipmanları ve tedbirler ile ilgili ciddi çalışmalar yapılacak. Şehrin dokusunu oluşturan ahşap ağırlıklı mimarinin korunması için her türlü afete karşı hazırlıklıyız." dedi.

Köse, yangın söndürme eğitimlerinin her yangın söndürme dolabının bulunduğu yerdeki esnafa belli periyotlarda verilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.