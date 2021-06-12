İTFAİYE ERLERİ, AVCILAR'DA HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN MARTIYI KURTARDI - Son Dakika

AVCILAR'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen ve 24 saat mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 3'üncü katında oturanlar, akşam saatlerinde duydukları sesin nereden geldiğini anlayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi, havalandırma penceresini çıkararak, yaklaşık 10 metre yükseklikteki havalandırma deliğinden düşen ve buradan çıkamayan martı ile karşılaştı. İtfaiye erleri yaklaşık 24 saat mahsur kaldığı sanılan martıyı 10 dakika süren çalışma ile mahsur kaldığı yerden çekip çıkardı. Kurtarılmasına rağmen can korkusu ile kuş yakalama aparatını sürekli ısıran martı itfaiye erleri tarafından sakinleştirildikten sonra binanın önünde özgürlüğüne bırakıldı.