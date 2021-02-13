Son dakika haber! İtfaiye, yangında dumandan etkilenen köpeği oksijen maskesi ve kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika

Son dakika haber! İtfaiye, yangında dumandan etkilenen köpeği oksijen maskesi ve kalp masajıyla hayata döndürdü

13.02.2021 23:15

Son dakika haber... İtfaiye, yangında dumandan etkilenen köpeği oksijen maskesi ve kalp masajıyla hayata döndürdü 'Kahraman' köpek, hayatını kurtaran itfaiye erinin peşini bir an olsun bırakmadı Bursa'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında dumanların arasında mahsur kalarak ölmek üzere olan Kahraman isimli...

İtfaiye, yangında dumandan etkilenen köpeği oksijen maskesi ve kalp masajıyla hayata döndürdü

'Kahraman' köpek, hayatını kurtaran itfaiye erinin peşini bir an olsun bırakmadı

BURSA - Bursa'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında dumanların arasında mahsur kalarak ölmek üzere olan Kahraman isimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Oksijen maskesi ve kalp masajı ile hayata döndürülen köpek, hayatını kurtaran itfaiye erinin peşini bir an olsun bırakmadı. Yaşanan duygusal anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde saat 20.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir apartmanın alt katında bulunan mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bu sırada mobilya atölyesinde bulunan Kahraman isimli köpek, şiddetli bir şekilde havlamaya başladı. Kahramanın havlama sesleri üzerine mahalle sakinleri cama çıktı. Cama çıkan mahalli, iş yerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Köpeğe kalp masajı yapıldı, oksijen maskesi ile hayata döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balyoz ile kapıya kırarak atölyeye girdi. İçeriye giren ekipler, Kahraman isimli köpeğin baygın bir şekilde yattığını gördü. Yoğun dumandan etkilenen köpek, ekipler tarafından sokağa çıkartıldı. Durumu kötü olan köpeğe önce kalp masajı yapıldı, daha sonra oksijen maskesiyle oksijen verildi. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Hayatını kurtaran itfaiye erinin peşini bırakmadı

İtfaiye ekiplerinin acil müdahalesiyle hayata dönen Kahraman, kendisini kurtaran itfaiye erinin peşini bir an olsun bırakmadı. Duygusal görüntülerin yaşandığı olayda, mahalle sakinleri köpeğin hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca kendine gelen köpek, sahibini görünce oyunlar oynamaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! İtfaiye, yangında dumandan etkilenen köpeği oksijen maskesi ve kalp masajıyla hayata döndürdü
Son dakika haber! İtfaiye, yangında dumandan etkilenen köpeği oksijen maskesi ve kalp masajıyla hayata döndürdü
Son dakika haber! İtfaiye, yangında dumandan etkilenen köpeği oksijen maskesi ve kalp masajıyla hayata döndürdü
Son dakika haber! İtfaiye, yangında dumandan etkilenen köpeği oksijen maskesi ve kalp masajıyla hayata döndürdü

İtfaiye, Bursa, Köpek, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İtfaiye, yangında dumandan etkilenen köpeği oksijen maskesi ve kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika


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