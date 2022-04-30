Son dakika 3. sayfa: İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü

30.04.2022 13:55

Edinilen son dakika haberine göre İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde çıkan yangına iddiaya göre yol sorunu nedeniyle itfaiye ekipleri geç müdahalede bulununca 2 çatı tamamen küle döndü.

İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde çıkan yangına iddiaya göre yol sorunu nedeniyle itfaiye ekipleri geç müdahalede bulununca 2 çatı tamamen küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir evin çatısında alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede yayılan alevler yandaki evin çatısına da sıçrarken, vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Malatya merkeze 12 kilometre uzaklıkta olan mahallede yaşanan yangında çatılarda bulunan samanlar da alevlerin büyümesine neden olurken, bazı vatandaşlar çevreyolundan köylerine kavşak olmaması nedeniyle de itfaiyenin olay yerine geç geldiğini iddia etti. Yangında tamamen küle dönen çatılarda el birliği ile temizlik yapan mahalle sakinleri, yapılmayan yol nedeniyle ekiplerin olaya geciktiğini ifade ettiler.

Mahalle sakinlerinden Aydın Çalışkan, yangın sırasında evinde olduğunu ve çocuğunun haber vermesi ile olay yerine geldiğini belirterek, "Geldiğimizde alevler yükselmişti. Tabi hemen itfaiyeyi aradık, bizim yol 4-5 köyün yolu ancak çevreyolundan buraya kavşak yok. İtfaiyeciler gelmiş ama Şahnahan'a, Topraktepe'ye gitmişler. Bulamamışlar ancak 2 saat sonra buraya geldiler ve geldiklerinde de her şey yanmıştı." dedi.

Köyün kavşağı olması ve ekiplerin de daha erken gelebilmesi durumunda bu kadar zararın olmayacağını da belirten Çalışkan, "Yangın gece olsaydı belki de can kayıpları da yaşanırdı. Burası 350 haneli bir köy. O yüzden köyün girişine bir kavşak yapılması gerekiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Son dakika 3. sayfa: İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü

YORUMLAR
500
Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü IKBY'de tünelde yangın: 7 araç küle döndü IKBY'de tünelde yangın: 7 araç küle döndü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniye füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:12 Kanlı giysilerin ele verdiği zanlının cinayet sebebi ortaya çıktı: Arkadaşını kadın meseli üzerinden öldürmüş
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:21:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement