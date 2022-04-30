Son dakika 3. sayfa: İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü - Son Dakika

İtfaiye yol sorunu nedeniyle gecikince 2 evin çatısı küle döndü

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde çıkan yangına iddiaya göre yol sorunu nedeniyle itfaiye ekipleri geç müdahalede bulununca 2 çatı tamamen küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir evin çatısında alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede yayılan alevler yandaki evin çatısına da sıçrarken, vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Malatya merkeze 12 kilometre uzaklıkta olan mahallede yaşanan yangında çatılarda bulunan samanlar da alevlerin büyümesine neden olurken, bazı vatandaşlar çevreyolundan köylerine kavşak olmaması nedeniyle de itfaiyenin olay yerine geç geldiğini iddia etti. Yangında tamamen küle dönen çatılarda el birliği ile temizlik yapan mahalle sakinleri, yapılmayan yol nedeniyle ekiplerin olaya geciktiğini ifade ettiler.

Mahalle sakinlerinden Aydın Çalışkan, yangın sırasında evinde olduğunu ve çocuğunun haber vermesi ile olay yerine geldiğini belirterek, "Geldiğimizde alevler yükselmişti. Tabi hemen itfaiyeyi aradık, bizim yol 4-5 köyün yolu ancak çevreyolundan buraya kavşak yok. İtfaiyeciler gelmiş ama Şahnahan'a, Topraktepe'ye gitmişler. Bulamamışlar ancak 2 saat sonra buraya geldiler ve geldiklerinde de her şey yanmıştı." dedi.

Köyün kavşağı olması ve ekiplerin de daha erken gelebilmesi durumunda bu kadar zararın olmayacağını da belirten Çalışkan, "Yangın gece olsaydı belki de can kayıpları da yaşanırdı. Burası 350 haneli bir köy. O yüzden köyün girişine bir kavşak yapılması gerekiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.