Son dakika haber! İtfaiyeciler taşların arasına düşen yavru köpekleri kurtarmak için 8 saat uğraştı - Son Dakika

İtfaiyeciler taşların arasına düşen yavru köpekleri kurtarmak için 8 saat uğraştı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yığma taşların arasına düşerek mahsur kalan yavru köpekleri kurtarmak için yaklaşık 8 saat uğraş veren itfaiye erleri köpekleri kurtarırken, kayıp 1 yavru için çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu ilçesinde bir bahçede anne köpek taşıdığı yavrularını yığma taşların arasından geçerken düşürdü. Taşların arasında kalan yavru köpekleri gören bahçe sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7-8 saat süren çalışmaları sonucu yavruların birçoğu mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 1 yavru köpeğe ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.