Son dakika haber | İtfaiyenin kazadan kurtardığı muhabbet kuşu sahibini bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | İtfaiyenin kazadan kurtardığı muhabbet kuşu sahibini bekliyor

23.03.2022 17:20
Son dakika haber | İtfaiyenin kazadan kurtardığı muhabbet kuşu sahibini bekliyor

Son dakika gündem haberi: Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazada kurtarılan muhabbet kuşu, sahibi hastaneden taburcu edilene kadar İtfaiye Müdürlüğünde misafir ediliyor.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazada kurtarılan muhabbet kuşu, sahibi hastaneden taburcu edilene kadar İtfaiye Müdürlüğünde misafir ediliyor.

Tünelde 19 Mart'ta 6 tır ve 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı kazada itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmaları sırasında bir otomobilde içinde muhabbet kuşu olan kafes fark etti.

İtfaiye ekipleri, yaralı sahibi hastaneye kaldırılan kuşa sahip çıkarak bakımını üstlendi.

İtfaiye personelinin adeta maskotu haline gelen muhabbet kuşu, sahibinin hastaneden taburcu edildikten sonra kendisini almasını bekliyor.

"Her an tüm canlılara dokunmaya çalışıyoruz"

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, üzerlerine düşen insanlık görevini yaptıklarını söyledi.

Sadece yangınlara müdahale etmediklerini vurgulayan Kahraman, "Gerek duyulduğu her an tüm canlılara dokunmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz sadece yangın veya birinin malını kurtarmak değil, aynı zamanda öyle bir ortamın içinden o canlıyı çıkartıp hayatta tutabilmek." diye konuştu.

Muhabbet kuşunun kurtarılma anına tanıklık eden itfaiye eri Ömer Faruk Özcan da kuşun kazadan sağ kurtulmasının mucize olduğunu kaydetti.

Sahibinin hastaneye kaldırıldığını öğrenince kuşu İtfaiye Müdürlüğüne getirdiklerini belirten Özcan, "Sahibi hastaneden taburcu edildikten sonra kuşu teslim edeceğiz." dedi.

Bolu Dağı Tüneli'nin içinde 19 Mart'ta 6 tır ve 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 31 kişi yaralanmış, yaralılardan 14'ü ayakta tedavi edilmiş, diğerleri hastanelere kaldırılmıştı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Doğan B. (16), tüm müdahalelere rağmen 20 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Bolu'da otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlıdan biri tutuklandı Bolu'da otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlıdan biri tutuklandı Bolu'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Bolu'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İtfaiyenin kazadan kurtardığı muhabbet kuşu sahibini bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
17:09 Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençleri Eko İklim Zirvesi ve Fuarı'na davet etti
17:04 Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi!
17:02 Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak?
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 17:37:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İtfaiyenin kazadan kurtardığı muhabbet kuşu sahibini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement