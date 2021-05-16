İTFAİYENİN KUŞ MESAİSİ; MAHSUR KALAN KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARIP, YAVRU SAKSAĞANI YUVALANDIRDILAR - Son Dakika

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AVCILAR'da itfaiye ekipleri, ağaç dalında ayağına ip dolanan yavru karga ile camlı balkonda mahsur kalan güvercini kurtarıp, yere düşen yavru saksağanı ağaçtaki yuvasına yerleştirdi.

Ambarlı Mahallesi Beşevler Sokak'taki bir ağaca konan yavru karganın ayağı daldaki ipe dolandı. Karganın çırpındığını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye erleri merdivenli araçla ulaştıkları kargaya müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada anne karga olduğu tahmin edilen bir karga, sürekli aynı yerde uçarak, ekiplere zor anlar yaşattı. Ayağına dolana ip kesilerek kurtarılan yaralı yavru karga, veterinere götürüldü.

CAM BALKONDAKİ GÜVERCİN

Ambarlı Mahallesi'ndeki bir başka sokakta ise 4 katlı binanın 2'nci kattaki boş evin camla kaplı balkonuna giren ve 2 gün mahsur kalan güvercin de itfaiye erlerince balta sapı uzatılarak, kurtarıldı.

YAVRU KUŞ YUVASINA KONULDU

Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde ise, ağaçtaki yuvasından düşen yavru saksağan, bir itfaiye eri tarafından yuvasına yerleştirdi.