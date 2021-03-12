İTO Başkanı Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reformlarını" değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İTO Başkanı Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reformlarını" değerlendirdi Açıklaması

12.03.2021 16:43
İTO Başkanı Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yeni normale reform aşısı, yerli ve yabancı yatırımcıya tedarikte Türkiye'yi işaret edecektir.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yeni normale reform aşısı, yerli ve yabancı yatırımcıya tedarikte Türkiye'yi işaret edecektir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve odağına yatırımın, üretimin, ihracatın ve istihdamın teşvik edilmesini koyan kapsamlı reformlar, sonuçları kısa vadeyi aşamayan faiz artışı gibi adımların çok ötesinde neticeler verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yazılı açıklamasında, bu kararların odağına yatırımların teşvik edilmesi ile iç ve dış ticaretin kolaylaştırılması konularının konulmasının çok isabetli olduğunu ifade etti.

"Vergi politikalarının sadeleştirilmesi önemli bir hedeftir"

Yeni yol haritasının, salgın şartlarında toparlanmaya çalışılan bir dönemde, yatırımcıların Türkiye'ye güvenini artıracağını dile getiren Avdagiç, "Yatırım, teşvik ve vergi politikalarının sadeleştirilmesi ile öngörülebilirliğini artıran adımlar atılması son derece önemli. Keza 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf tutulması ve beyan yükümlülüklerinin kaldırılması, ilave istihdam sağlayan firmaların 100 bin lira kredi kullanabilecek olmaları da ezber bozan kararlardır." açıklamasında bulundu.

Yeni normale "reform aşısının", yerli ve yabancı yatırımcıya tedarikte Türkiye'yi işaret edeceğini belirten Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve odağına yatırımın, üretimin, ihracatın ve istihdamın teşvik edilmesini koyan kapsamlı reformlar, sonuçları kısa vadeyi aşamayan faiz artışı gibi adımların çok ötesinde neticeler verecektir." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yeni oluşturulacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Finansal İstikrar Komitesi yapılarının da sorunlara ortak çözüm bulunmasını hızlandıracağını aktardı.

Salgınla birlikte para politikalarından çok maliye politikalarının önem kazandığı bir sürecin yaşandığını dile getiren Avdagiç, "Bugün açıklanan ekonomi reformları, Merkez Bankası'na yapılan ve ekonomiye yük getirecek olan faiz artırma baskılarına karşı da pozitif bir plan ortaya koymuştur. Bu değerli reformların, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, 'etki değerlendirmesiyle' birlikte paylaşılmasının faydasını da göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şekib Avdagiç, son dönemde İTO olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Reform paketine ilişkin önerilerimizi Bakanlığımıza iletmiştik. Pakette iş dünyamızın beklentilerinin dikkate alınmasından dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ile ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ekonomi, Reform, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomi Reformlarını' değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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