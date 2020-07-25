Son dakika haber! İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Son dakika haber! İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Son dakika haberi: AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligi bitirerek UEFA Avrupa Ligi şansının doğduğunu, çarşamba günü oynayacakları Türkiye Kupası maçına odaklandıklarını ve kupayı alıp bunu taçlandıracaklarını söyledi.

Son dakika haber! İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, System.String[]

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligi bitirerek UEFA Avrupa Ligi şansının doğduğunu, çarşamba günü oynayacakları Türkiye Kupası maçına odaklandıklarını ve kupayı alıp bunu taçlandıracaklarını söyledi.

İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek ligi 5'nci sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Ligi 5'inci sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne gitme şansı doğduğunu belirten Erol Bulut, "Bugün oynadığımız futbol, ilk yarı bize yakışmayan bir futboldu. Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 öne geçtiler. Hiçbir karşılık veremedik. Bu istediğimiz oyun değildi. 3 puan alıp sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk. İkinci yarı akıllı değişiklikle  3-2 oldu ve çok mutluyum. Oyuncularıma gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon inişli çıkışlı geçti. Bu şekilde bitmesi gurur verici bir olay. Ligi 5'nci sırada bitirerek, Avrupa şansı doğdu. Çarşamba günü kupa maçı var. Oraya odaklanıyoruz. Bunu kupayla taçlandırmayı planlıyoruz" dedi. "BAŞKAN GÖREVİ BIRAKTIĞINDA BEN DE BIRAKIRIM'İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da 2 hafta üst üste kazandıkları maçla ligde kalmayı başardıklarını hatırlatarak, "İlk yarı gerçekten iyi oynadık. Oyun konsantrasyonunu kaybedince bütün oyunu ve maçı kaybediyoruz. Bir an da oyun konsantrasyonu ve verdiğimiz görevin dışında hareket edilince oyunu kaybettik ama artık bütün planlar seneye olacak" diye konuştu.

Hafta içi 'Konyaspor başkanı görevi bırakırsa, ben de görevi bırakırım' şeklinde yaptığı açıklamanın hatırlatılmasının ardından Korkmaz, "Ben sözümün arkasındayım. Başkan görevi bıraktığında ben de bırakırım" ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor
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