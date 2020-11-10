Son dakika haber: İvrindi'de ilçesinde bir mahallede kısmî karantina kararı alındı - Son Dakika

Son dakika haber: İvrindi'de ilçesinde bir mahallede kısmî karantina kararı alındı
10.11.2020 13:09
Son dakika haberler... Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahallede yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 hanede karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahallede yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 hanede karantina uygulaması başlatıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İvrindi'nin Sofular Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallede 15 hanede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren ikinci bir emre kadar geçerli olacağı kaydedildi. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Sofular sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi. - BALIKESİR
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