Son dakika haber! İYİ Parti'li Dervişoğlu: "Beğenmediğiniz parlamento kararlarını değiştirmeye çalışmak demokrasiyle bağdaşmaz" - Son Dakika

Son dakika haber! İYİ Parti'li Dervişoğlu: "Beğenmediğiniz parlamento kararlarını değiştirmeye çalışmak demokrasiyle bağdaşmaz"

01.04.2021 11:47
Son dakika haber! İYİ Parti'li Dervişoğlu:

Son dakika haberler: İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesindeki oylamaya ilişkin yaşanan tartışmalarla ilgili, "Beğenmediğiniz parlamento kararlarını, milletvekillerinin iradesini yok sayarak değiştirmeye çalışmak, bunun yol...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesindeki oylamaya ilişkin yaşanan tartışmalarla ilgili, "Beğenmediğiniz parlamento kararlarını, milletvekillerinin iradesini yok sayarak değiştirmeye çalışmak, bunun yol ve yöntemlerini aramak demokrasi ile bağdaşmayan bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi maddelerinin görüşülmesine geçilmesinin, yapılan oylama neticesinde reddedildiğini anımsattı.

İçtüzüğün 81. maddesinde "Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun teklifleri, Genel Kurulca reddedilmiş olur" açık hükmünün bulunduğunu belirten Dervişoğlu, bu hükme göre maddelerine geçilemediği için kanunun tümünün Genel Kurulca reddedilmiş sayıldığını söyledi.

Yine İçtüzüğe göre, teklifin bir yıl içeresinde tekrar Genel Kurula getirilemeyeceğini ifade eden Dervişoğlu, İçtüzüğün bu hükümlerinin kesin ve net olduğunu kaydetti.

Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, oylamanın ardından oturuma ara verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Verilen arada TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve tüm parti gruplarının başkanvekillerinin katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir. AK Parti Grubunun temsilcileri İçtüzüğün amir hükümleri açık ve net olmasına rağmen, oylamanın tekrar edilmesinin yollarını aramışlardır. Beğenmediğiniz parlamento kararlarını, milletvekillerinin iradesini yok sayarak değiştirmeye çalışmak, bunun yol ve yöntemlerini aramak demokrasi ile bağdaşmayan bir durumdur. Parlamentonun ve dolayısıyla milletin iradesini yok saymaya yönelik herhangi bir girişime İYİ Parti olarak izin vermeyeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyoruz. Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un da Genel Kurulun kararından yana tavır alacağına inanıyoruz."

AK Parti Grubunu, parlamentonun aldığı bu karara saygı duymaya davet ettiklerini dile getiren Dervişoğlu, oylamada tartışmaya açık bir durum olmadığının tutanaklardan ve TBMM TV kayıtlarından anlaşılabileceğini belirtti.

İYİ Parti olarak milletten aldıkları yetki ile milletin vicdanını yaralayacak, parlamentonun itibarını sarsacak bir girişime Anayasa ve İçtüzüğün verdiği yetkiler kapsamında izin vermeyeceklerini söyleyen Dervişoğlu, "Tüm usul tartışmalarından bağımsız olarak, kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin tamamı tarafından kabul görmüş olsaydı bu irade Genel Kurula da yansırdı. AK Parti Grubunun içeresinde, kanun teklifinin bu şekilde yasalaşmasından rahatsızlık duyan milletvekillerinin mi olduğu sorusu, zihnimizi tırmalamaktadır." diye konuştu.

Dervişoğlu, "Başkanlık Divanı toplantısına katılacak mısınız?" sorusuna, "Orada bir üyemiz var, o da Kovid münasebetiyle şu an karantinada." karşılığını verdi.

Güvenlik Soruşturması, Müsavat Dervişoğlu, Parlamento, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! İYİ Parti'li Dervişoğlu: 'Beğenmediğiniz parlamento kararlarını değiştirmeye çalışmak demokrasiyle bağdaşmaz' - Son Dakika


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