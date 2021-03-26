Son dakika haber: İYİ Partili Cesur, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin adının değiştirilmesini eleştirdi - Son Dakika

Son dakika haber: İYİ Partili Cesur, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin adının değiştirilmesini eleştirdi

26.03.2021 11:51
Son dakika haber: İYİ Partili Cesur, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin adının değiştirilmesini eleştirdi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Selçuk Üniversitesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin adının değiştirilmesine tepki gösterdi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Selçuk Üniversitesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin adının değiştirilmesine tepki gösterdi.

Cesur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yapılanın basit bir isim değişikliği olarak yorumlanamayacağını, bu karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini söyledi. Kararın, tarihe karşı çok büyük bir ayıp ve vefasızlık örneği olduğunu savunan Cesur, "Süleyman Demirel'in sevenlerini çok üzmüştür." dedi.

Demirel'in hizmetlerinin saymakla bitmeyeceğini, yapılan bu uygulamanın Konya halkı başta olmak üzere tüm Türkiye'de muhasebe edileceğini belirten Cesur, şunları kaydetti:

"Hizmetleri ne yapacak, yıkacak mısınız? Yapılmış onca üniversiteyi, barajları, havalimanlarını, sağlık tesislerini ve daha nicelerini... Kaldırın bakalım bu hizmetleri de Türkiye'de geriye ne kalıyor görelim. Kala kala sizin çaresizliğe terk ettiğiniz milletimiz kalıyor. Merkez sağın lideri Süleyman Demirel'in ismini kaldırıp bundan kazanç mı sağlayacaksınız? Siz bu yaptığınızla ne kazanacak ya da Süleyman Demirel ne kaybedecek? Demirel, vefalı Konyalının da Türkiye sevdalılarının da gönlünde kuşaklar boyu yaşayacaktır. Adı silinmeye çalışılan kişi, suyu bulan, getiren adamdır. Okul, öğretmen, televizyon, her köye onun sayesinde gitmiştir. Hayatını bu memleketin kalkınmasına, ülkenin imar ve inşasıyla gelecek, refah ve mutluluğuna adayandır o ismini silmeye çalıştığınız Süleyman Demirel."

Süleyman Demirel, İYİ Parti, Isparta, Selçuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: İYİ Partili Cesur, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin adının değiştirilmesini eleştirdi - Son Dakika


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