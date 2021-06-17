Polis memuru otomobil ile çarpıştığı kazada ağır yaralandı - Son Dakika

Polis memuru otomobil ile çarpıştığı kazada ağır yaralandı

Polis memuru otomobil ile çarpıştığı kazada ağır yaralandı Antalya'da izinli gününde motosikletiyle seyir halindeki polis memuru kavşakta otomobille çarpıştı.

Polis memuru otomobil ile çarpıştığı kazada ağır yaralandı ANTALYA - Antalya'da izinli gününde motosikletiyle seyir halindeki polis memuru kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1327 sokak. kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup B., idaresinde 07 EMK 34 plakalı araç ile polis memuru Ahmet K. idaresindeki 07 GGG 36 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Küçük, motosikletten fırlayarak savruldu. Kazada, polis memuru Ahmet K. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet K. çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son Dakika

Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri Çıldır'da çalındı

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak

Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor

Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu