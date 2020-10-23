Son dakika haber! İzinsiz kazı yapan şahıslar jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi, kazı malzemeleri ve çok sayıda değişik objelerle jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Gölkaşı Mahallesi sınırları içerisinde ve Beyşehir Gölü Kıztufan (Gölkaşı) Adasında kaçak kazı yapan 3 kişinin araçla Beyşehir ilçesi istikametine seyir halinde olduğu ihbarının alınması üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ekipleri akşam saatlerinde Beyşehir Isparta Karayolunun 4. kilometresinde ihbara konu aracı durdurdu. Ekipler, araç içerisinde Y.Y, A.G. ve R.Y'nin olduğunu belirledi. Dışarıdan bakıldığında araçta dedektör, kazma ve kürek gibi malzemelerin görülmesi üzerine jandarma tarafından Beyşehir Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimatlar ve arama kararı kapsamında araçta ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 3 adet el dedektörü, 2 adet el dedektör kulaklığı, kazma, 56 adet kısmen yuvarlak para benzeri obje, 4 adet yüzük, 65 adet farklı ebat ve şekillerde metal cisim ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak tahkikata başlanırken, şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA