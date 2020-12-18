Son dakika haber: İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi - Son Dakika

İzlanda kıyılarında balıkçılar tarafından bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kiloluk patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

İzlanda kıyılarında ava çıkan balıkçıların ağına 500 kiloluk patlamamış bomba takıldı. Durumun İzlanda Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildii ifade edildi. Sahil Güvenlik Komuta Merkez ekibşne bağlı görevlilerin balıkçı teknelerini Sandger?i'deki limana geri dönmelerini belirtti.Yetkililer, bombanın 500 kilogram ağırlığında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu ifade etti. Söz konusu patlamamış bomba Sandger?i'deki limandan 1,5 km uzaklıkta ve denize -10 metre derinliğe yerleştirilerek etkisiz hale getirildi. O anlar kamera tarafından an be an kaydedildi.

- İzlanda