Son dakika haber... İZMİR 2 HAFTADA 100 MİLYON TL'LİK KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İZMİR'de, son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonlar kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 11 bin 137 paket kaçak sigara, 1,146 paket ısıtmalı sigara, 47 milyon 526 bin 200 makaron, 1 milyon 689 bin 760 doldurulmuş sigara, 9 bin 251 paket nargile tütünü, 1,158 paket pipo tütünü, 6 bin 565 puro, 68 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 108 paket sigara sarma kağıdı, 2 bin 786 adet sigara filtresi, 222 şişe kaçak ve sahte içki, 261 litre açık içki, 72 ton etil alkol ve 516 adet içki aroması ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin toplam 105 ton, engellenen kamu zararının ise 100 milyon lira olduğu bildirildi.