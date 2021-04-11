Son dakika haber! İzmir Adliyesi'nden Burak Tolunay Sekin'e milli davet tebriği

İzmir Adliyesi, Türkiye U16 Milli Takımı'na seçilen Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i tebrik etti.

5 Ocak 2017 tarihinde PKK terör örgütü tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmeye çalışılan bombalı saldırıya engel olan ve teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Türkiye U16 Milli Takımı'nın 12-21 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampına davet edildi. Burak Tolunay Sekin'in milli davet almasına İzmir Adliyesi de kayıtsız kalamadı.

İzmir Adliyesi'nden tebrik

İzmir Adliyesi bir açıklama yaymlayarak Burak Tolunay Sekin'i tebrik etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Ocak 2017'de PKK tarafından Adliyemiz önünde gerçekleştirilen terör saldırısında kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilmiştir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Burak Tolunay Sekin'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." - İZMİR