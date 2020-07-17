Son dakika haber... İZMİR Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın - Son Dakika

Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın

İZMİR'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı port yolu üzerindeki otluk ve makilik alanda, bugün 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 6 arazöz ise karadan yangına müdahale etmeye başladı. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.