İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 5 dakikada yapıldı - Son Dakika
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İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 5 dakikada yapıldı

28.06.2022 16:59

İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 5 dakikada yapıldı Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı.

İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 5 dakikada yapıldı

İZMİR - Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca "Yakılan bir ateş, atılan bir sigara izmariti veya bırakılan bir çöp yetiyor ormanda yangın çıkartmaya. Orman yangınına sebep olma" mesajı verildi.

YORUMLAR
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Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2) Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 5 dakikada yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 5 dakikada yapıldı - Son Dakika
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