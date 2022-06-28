Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca "Yakılan bir ateş, atılan bir sigara izmariti veya bırakılan bir çöp yetiyor ormanda yangın çıkartmaya. Orman yangınına sebep olma" mesajı verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 5 dakikada yapıldı - Son Dakika

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