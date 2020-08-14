Son dakika haber! İZMİR Çeşme'deki kavgaya polis müdahale etti - Son Dakika

Çeşme'deki kavgaya polis müdahale etti

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir otelin sahipleri ile otele personel tedarikçiliği yapan bir firmanın yöneticileri arasında kavga çıktı. İzmir polisinin müdahalesiyle kavga büyümeden sonlanırken, gözaltına alınan 5 kişi sevk edildiklerini adliyede serbest bırakıldı.

Dünyaca ünlü Ilıca Plajı'na yakın bir noktada bulunan bir otelin sahibi olan işadamı Nuri A. ve akrabaları ile, otele personel tedarik eden bir firmanın yöneticisi olan Yusufcan A. ve arkadaşları arasında, iddiaya göre alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, aralarında Nuri A. ile Yusufcan A.'nın da olduğu her iki taraftan 5 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kaynakları, olayda herhangi bir silah kullanımının söz konusu olmadığını söyledi.