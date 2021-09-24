İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, bir bebeğe yanlışlıkla korona aşısı yapıldığı iddiası üzerine sorumlu kişiler hakkında 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme' soruşturması başlatıldığını duyurdu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, geçen günlerde bebeğe yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını söylemesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sorumlu kişiler hakkında 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme' soruşturması başlatıldığı açıklandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'bebeğe koronavirüs aşısı' iddiasına soruşturma - Son Dakika