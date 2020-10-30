Son dakika haber: İzmir'de 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir'de 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı

30.10.2020 10:49
Son dakika haber: İzmir'de 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberi... İzmir'de 19-25 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 kişiden 14'ü tutuklandı.

İzmir'de 19-25 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 kişiden 14'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Medya-Halka İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 19-25 Ekim'de yaptıkları operasyonlarda 6 kilogram esrar, 769 gram metamfetamin, 135 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdiği belirtildi.

Bunlarla ilgili gözaltına alınan 52 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı bildirilidi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi: Umarım herkes benim kadar üzgündür Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Uzman isim uyardı: Aspirin her koronavirüs hastası için uygun değil Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı
Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin ilk kez hakim karşısına çıktı Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin ilk kez hakim karşısına çıktı         
10:24
Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Dolar 8,34 ile rekor tazeledi         
10:07
Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi         
09:43
Ayakta yolcu taşırken yakalanan minibüs şoföründen polise; ''15 dakika önce ceza yedim, bu seferlik idare et Ayakta yolcu taşırken yakalanan minibüs şoföründen polise; ''15 dakika önce ceza yedim, bu seferlik idare et"         
09:25
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi         
03:27
İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi         
23:57
Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
21:47
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 10:54:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: İzmir'de 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei