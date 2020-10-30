Son dakika haber: İzmir'de 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de 19-25 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 kişiden 14'ü tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Medya-Halka İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 19-25 Ekim'de yaptıkları operasyonlarda 6 kilogram esrar, 769 gram metamfetamin, 135 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdiği belirtildi.
Bunlarla ilgili gözaltına alınan 52 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı bildirilidi.
- Kaynak: AA
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