Son dakika haber: İzmir'de 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika
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Son dakika haber: İzmir'de 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

17.05.2022 15:32
Son dakika haber: İzmir'de 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle mütalaa sunuldu.

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle mütalaa sunuldu.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Anıl Yolum (24), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

Öldürülen Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü de duruşmada yer aldı.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından, sanık avukatının mahkemeye sunduğu maktul ve sanık arasında geçen ses kaydı salonda dinlendi.

Daha sonra söz alan duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Sanık hakkında "Gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunan savcı, cezanın "haksız tahrik" ve "takdiri indirim" yapılmadan verilmesini istedi.

Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaa için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

Olayın geçmişi

Konak ilçesinde 27 Mart 2021'de birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü, hayatını kaybetmişti. Tutuklanan Yolum hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika


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