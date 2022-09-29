İZMİR'DE, 26 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 26 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'ne uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, 26 Eylül'de bir ev ile bir otomobile yapılan operasyonda, 26 kilogram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili A.Ç., A.K., E.K. ve F.K. gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.