Evde Bekdemir'in cenazesi bulunmuştu. Bekdemir'in bacağından bıçak ya da benzeri aletle yaralandığı ve bunu sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Bekdemir'in cesedinin bulunmasından 3 gün önce öldürülmüş olabileceğini değerlendiren polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin D.K. ile İ.K. olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... İzmir'de 28 yaşındaki gencin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.