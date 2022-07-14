Son dakika haber... İzmir'de 28 yaşındaki gencin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... İzmir'de 28 yaşındaki gencin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

14.07.2022 18:53
Son dakika haber... İzmir'de 28 yaşındaki gencin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... İzmir'in Bornova ilçesinde 9 Temmuz'da 28 yaşındaki Tugay Bekdemir'in evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 9 Temmuz'da 28 yaşındaki Tugay Bekdemir'in evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bacağında kesi izi bulunan gencin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Bekdemir'in cesedinin bulunmasından 3 gün önce öldürülmüş olabileceğini değerlendiren polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin D.K. ile İ.K. olduğunu tespit etti.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 7058 Sokak'taki bir evde saklandığı belirlenen şüpheliler, otomobille kaçmaya çalışırken polis ekiplerince sokakta yakalandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda, 9 Temmuz'da koku duyan apartman sakinleri, polise ihbarda bulunmuş, polis Tugay Bekdemir'in yaşadığı daireye çilingir yardımıyla girmişti.

Evde Bekdemir'in cenazesi bulunmuştu. Bekdemir'in bacağından bıçak ya da benzeri aletle yaralandığı ve bunu sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir'de 28 yaşındaki gencin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İzmir'de 28 yaşındaki gencin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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