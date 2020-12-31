İzmir'de 365 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Dikili ve Kemalpaşa ilçelerindeki operasyonlarda 365 litre sahte içki ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının önlenmesi çalışmaları kapsamında, tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe gibi işletmelere yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Demirtaş Mahallesinde A.Ç'nin ev ve eklentilerinde 350 Iitre sahte içki ve 2 distilasyon cihazı ele geçirdi.

Kemalpaşa ilçesi Sarılar, Yeni ve Kazımpaşa Mahallelerinde ise İ.A, E.Ş. ve D.T'nin işletmelerinde 15 Iitre sahte içki ile 18 bin makoron içine kıyılmış filtreli sigaraya el konuldu.