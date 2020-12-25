İZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda 2 Ağustos günü çıkan ve 430 hektar alanın zarar görmesine neden olan yangını çıkardığı iddiasıyla hakkında 'kasten orman yakma' suçundan dava açılan E.Y.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık E.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, ormanı kendisinin yakmadığını söyledi.

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