Son dakika haber: İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi: 6 gözaltı
15.10.2020 10:35
Son dakika haber... İZMİR'in Çiğli ve Torbalı ilçelerindeki 6 adrese düzenlenen baskında, 46 litre sahte içki ayrıca 20 litre etil alkol ele geçirildi.
İZMİR'in Çiğli ve Torbalı ilçelerindeki 6 adrese düzenlenen baskında, 46 litre sahte içki ayrıca 20 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çiğli ve Torbalı'da bazı adreslerde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda 46 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ve kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
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