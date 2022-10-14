İZMİR'DE 475 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE 475 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

14.10.2022 11:24

İZMİR'de, jandarma tarafından 1-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 475 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak geçişleri organize ettiği belirlenen 14 kişi tutuklandı.

İZMİR'de, jandarma tarafından 1-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 475 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak geçişleri organize ettiği belirlenen 14 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-11 Ekim tarihleri arasında, Çeşme, Foça, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 475 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu şüphesiyle 14 kişi gözaltına alındı. Kaçak geçişlerde kullanılan 4 minibüs, 3 otomobil ve 2 kamyona da el konuldu. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken gözaltındaki 14 kişi tutuklandı.

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Kaynak: DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 475 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE 475 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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