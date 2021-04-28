İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki ailenin silahlı kavgasında olay yerinde bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu tabancadan çıkan mermiyle yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Nisan Cuma günü saat 15.50 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki ailenin sokaktaki tartışması kavgaya dönüştü. Bunun üzerine kavga eden taraflardan olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Necati K. (27), belindeki tabancayı çıkartarak tartıştığı aileden Kudret Y.'nin (26) üzerine doğru koştu. Tabancayı gören Kudret Y., evine doğru koşup içeri girerken, Necati K. ise rastgele ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

MERMİLERDEN BİRİSİ 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DENK GELDİ

Olayda Kudret Y., silahlı saldırıyı yara almadan atlatırken, Necati K.'nın tabancasından çıkan mermilerden biri 8 yaşındaki kız çocuğu S.M.'ye denk geldi. Küçük çocuğun yaralandığını gören bir mahalle sakini ise S.M.'yi kucağına alarak kendi imkanları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan S.M'nin kalçasına bir mermi isabet ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS YAKALADI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Necati K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yürütülen çalışmada Necati K.'nın Emir Sultan Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Belirlenen adrese giden polis ekipleri, dün öğle saatlerinde şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kasten yaralama, gasp, hırsızlık, ve mukavemet suçlarından birçok kaydı olduğu öğrenilen Necati K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan olay sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde 8 yaşındaki S.M., sokaktan geçtiği esnada Kudret Y.'nin koşarak eve girdiği, daha sonra arkasında koşarak gelen Necati K.'nın elindeki tabancasıyla koştuğu, ve rastgele ateş açtığı ve olay yerinden ayrıldığı görüldü. Bu sırada 8 yaşındaki S.M.'nin silahla vurulduğunu gören bir mahalle sakininin küçük çocuğu kucağına alarak, hızla olay yerinden kaçırdığı ve hastaneye götürdüğü anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.

8Ali İhsan Çiftçi/İHA)