Son dakika haber: İzmir'de aralık ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 248 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de aralık ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 840 kişi yakalandı, 248'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerinin ve bu yolla elde edilen gelirin önlenmesi ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2021 Aralık ayında kent genelinde 2 bin 360 operasyon düzenlendi, yakalanan 2 bin 840 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 248'i tutuklandı, 132'si adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 52,6 kilogram esrar-skunk, 13,8 kilogram sentetik kannabinoid, 12,7 kilogram metamfetamin, 3 kilogram kokain, 1,5 kilogram eroin, 32 bin 171 sentetik ecza, 2 bin 390 uyuşturucu hap, 85 kaptagon, 42 kök keneviri ele geçirildi.

2020 yılı Aralık ayına göre operasyonlarda yüzde 51, gözaltı sayısında yüzde 50, tutuklu sayısında yüzde 244, adli kontrol sayısında ise yüzde 135 artış kaydedildiği belirtti.