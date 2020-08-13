Son dakika haber: İzmir'de askeri alanda ikinci yangın - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanda bulunan otluk bölgede yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, aynı bölgede geçen hafta da yangın çıktığı öğrenildi.

Yangın, Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alandaki otluk bölgede, saat 14.30 sıralarında çıktı. Yangını gören askerler, alevlere müdahale etti ancak söndüremedi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Aynı bölgede, 4 Ağustos'ta da yangın çıktığı, yaklaşık 40 dakikada söndürüldüğü öğrenildi.