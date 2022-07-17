Son dakika haber... İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde akşam saatlerinde bahçelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Torosan mevkisinde saat 20.00 sularında bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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