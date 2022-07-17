Alınan bilgiye göre, Torosan mevkisinde saat 20.00 sularında bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... İzmir'de bahçelik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı - Son Dakika

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