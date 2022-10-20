Son dakika haber! İzmir'de barakada sır ölüm: Tek başına yaşayan adam bıçaklanmış halde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! İzmir'de barakada sır ölüm: Tek başına yaşayan adam bıçaklanmış halde ölü bulundu

20.10.2022 14:37

Son dakika haberleri: - İzmir'de barakada sır ölüm: Tek başına yaşayan adam bıçaklanmış halde ölü bulundu İzmir'in Karabağlar ilçesinde barakada tek başına yaşayan bir adam, bıçaklanmış halde ölü bulundu.

- İzmir'de barakada sır ölüm: Tek başına yaşayan adam bıçaklanmış halde ölü bulundu

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde barakada tek başına yaşayan bir adam, bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili şüpheli veya şüpheleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay saat 10.30 sıralarında Eski İzmir Caddesi Kilimcitepe Camii'nin karşısında bulunan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına baraka kuran ve tek başına burada yaşadığı öğrenilen Mustafa Avar (55), bir kişi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Avar'ın bacağından bıçaklandığı ve kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli veya şüpheliler aranıyor

Mustafa Avar'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri baraka ve çevresinde incelemelerde bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İzmir'de barakada sır ölüm: Tek başına yaşayan adam bıçaklanmış halde ölü bulundu - Son Dakika

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