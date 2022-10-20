Barakada yaşayan kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Barakada yaşayan kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

20.10.2022 14:38

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, kaldığı barakada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, kaldığı barakada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Eski İzmir Caddesi'ne yakın barakada yalnız yaşayan Mustafa Avar'ı (55) hareketsiz halde görenler, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler, Avar'ı ölü buldu.

İlk incelemede Avar'ın bacağından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barakada yaşayan kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barakada yaşayan kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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