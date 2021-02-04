Son dakika haber | İzmir'de bir apartmanda korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber | İzmir'de bir apartmanda korkutan yangın

04.02.2021 08:14

Son dakika haberi: İzmir'de bir apartmanda korkutan yangın İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı.

İzmir'de bir apartmanda korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Yangın sebebiyle apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre yangın 04.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/32 sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi. Dairede çıkan yangını ve çıkan dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, tüm daireyi saran yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Korku dolu anları anlattı

Yangının çıktığı daire kullanılmaz hale gelirken, binayı saran dumanlardan 3 kişinin etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri tarafından 3'üncü kattaki dairenin penceresinden kurtarılan Şükran Y., korku dolu anları anlattı. Şükran Y., "Eşim uyandırdı beni, koridora çıkmaya çalıştık. Çok fazla duman vardı, eşim sağ olsun o daha sakin ve daha temkinli 112'yi aradık. Bizi pencereden kurtardılar. Alt katın durumunu öğrendik, iyilermiş" açıklamasında bulundu.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika haber | İzmir'de bir apartmanda korkutan yangın
Son dakika haber | İzmir'de bir apartmanda korkutan yangın
Son dakika haber | İzmir'de bir apartmanda korkutan yangın
Son dakika haber | İzmir'de bir apartmanda korkutan yangın

İtfaiye, Yangın, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İzmir'de bir apartmanda korkutan yangın - Son Dakika


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