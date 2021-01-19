Son dakika haber: İzmir'de bir günde 2 zincirleme kaza: 14 araçta hasar oluştu - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir'de bir günde 2 zincirleme kaza: 14 araçta hasar oluştu

19.01.2021 06:49

Son dakika haberine göre İzmir'de bir günde 2 zincirleme kaza: 14 araçta hasar oluştu İzmir'in Bornova ve Çiğli ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada toplam 14 araçta hasar meydana geldi.

İzmir'de bir günde 2 zincirleme kaza: 14 araçta hasar oluştu

İZMİR - İzmir'in Bornova ve Çiğli ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada toplam 14 araçta hasar meydana geldi.

Bornova ilçesindeki kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban Ç. idaresindeki 35 AL 9086 plakalı TIR, freni tutmayınca ışıkta bekleyen 8 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 8 araçta irili ufaklı maddi hasar meydana gelirken, meydana gelen kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen TIR sürücüsü Şaban Ç.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çiğli ilçesindeki zincirleme kaza ise 04.00 sıralarında Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DHD 634 plakalı Citroen marka cip seyir halinde olduğu esnada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kontrolden çıkan cip daha sonra park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Cipin çarptığı 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaya olarak kaçan 3 kişiyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

"Aracı çekmeye çalıştılar, yapamadılar"

Kazanın görgü tanıklarından Zeliha Mutluer isimli vatandaş, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen cip içerisindeki kişilerin, araçlarını çekmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını belirtti. Mutluer, "Ben yukarıdan evden görüntüledim sadece, 2 tane bayan vardı 1 tanede erkek. Telaşlı halde araçtan indiler muhtemelen bayanlardan birisi kullanıyordu. Biri sarı biri beyaz montluydu. Panik halinde oradan oraya zıplayıp duruyorlardı. 3 tane görüntü aldım o anda onlardan. Sonra apar topar kaçıp gittiler. Aracı çekmeye çalıştılar, yapamadılar. Ondan sonrada kaçıp gittiler" diye konuştu. Kazada aracı hasar gören Yekta Saydam ise, "2 tane alkollü bayan gece kaza yapmışlar. 4 arabaya boydan boya çarpıp kaçışmışlar. 2 araç pert olma seviyesine gelmiş, bizim araç arkadaki araç, öndeki araç biraz daha iyi" dedi.

Son dakika haber: İzmir'de bir günde 2 zincirleme kaza: 14 araçta hasar oluştu
Son dakika haber: İzmir'de bir günde 2 zincirleme kaza: 14 araçta hasar oluştu
Son dakika haber: İzmir'de bir günde 2 zincirleme kaza: 14 araçta hasar oluştu
Son dakika haber: İzmir'de bir günde 2 zincirleme kaza: 14 araçta hasar oluştu

Çiğli, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İzmir'de bir günde 2 zincirleme kaza: 14 araçta hasar oluştu - Son Dakika


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