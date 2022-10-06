Kenan C'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Görgü tanığı anne de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.

Millet Mahallesi 2575 Sokak'ta ikamet eden Y.C. (66) ile oğlu Kenan C. (41) arasında kahvaltı masasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C. yanındaki tabancayla oğluna ateş edip evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İzmir'de bir kişi oğlunu öldürdü - Son Dakika

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