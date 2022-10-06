Son dakika haber: İzmir'de bir kişi oğlunu öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: İzmir'de bir kişi oğlunu öldürdü

06.10.2022 14:30
Son dakika haber: İzmir'de bir kişi oğlunu öldürdü

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, kahvaltı yaparken tartıştığı oğlunu öldürüp kaçtı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, kahvaltı yaparken tartıştığı oğlunu öldürüp kaçtı.

Millet Mahallesi 2575 Sokak'ta ikamet eden Y.C. (66) ile oğlu Kenan C. (41) arasında kahvaltı masasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C. yanındaki tabancayla oğluna ateş edip evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kenan C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kenan C'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Görgü tanığı anne de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.

Polis, Y.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON; ARANMASI OLAN 39 ŞÜPHELİ YAKALANDI Son dakika haber | İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON; ARANMASI OLAN 39 ŞÜPHELİ YAKALANDI İzmir haberleri | İzmir'de köpek yüzünden çıkan tartışmada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı İzmir haberleri | İzmir'de köpek yüzünden çıkan tartışmada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de helikopter destekli dev şafak operasyonu: 39 şüpheli yakalandı İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de helikopter destekli dev şafak operasyonu: 39 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de bir kişi oğlunu öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:32 Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:17 Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti
20:00 Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:14 İmam Fatih Ardıç, paylaştığı "Caiz mi Hocam" şarkısı sebebiyle Kırşehir'e hizmetli olarak atandı
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 20:49:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İzmir'de bir kişi oğlunu öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement