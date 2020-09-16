Son dakika haber! İzmir'de bir kişinin 250 bin lirasını çaldıktan sonra kaza yapan 3 şüpheliden 1'i yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayıp 250 bin lirasını aldıktan sonra kaçtıkları otomobille kaza yapan 3 şüpheliden 1'i yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayıp 250 bin lirasını aldıktan sonra kaçtıkları otomobille kaza yapan 3 şüpheliden 1'i yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kazım Dirik Mahallesi 364 sokakta 35 AK 6019 plakalı otomobil ile Ömer Faruk G'nin yanına yaklaşan 3 şüpheli, Ömer Faruk G'yi bıçakla boğazından yaraladıktan sonra yanında bulunan 250 bin lirasını alarak kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ömer Faruk G. tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Araçla kaçan şüpheliler, kısa süre sonra Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan atıl durumdaki bir fabrikanın demir parmaklıklarına ve ağaca çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerden Bahadır L'yi gözaltına aldı. Otomobili inceleyen ekipler araçta bulunan yaklaşık 250 bin lirayı ele geçirdi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bornova, Polis, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 07:53 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İzmir'de bir kişinin 250 bin lirasını çaldıktan sonra kaza yapan 3 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı

Tokat'ta minareyi görenler camiyi arıyorlar

Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi

Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı

Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu

Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray'ın gündemindeki Jozwiak, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu'nun takımı Derby County'ye transfer oldu

Bakan, yüz yüze eğitimle ilgili yeni detayı paylaştı: Program günlerini, okul yönetimi ve öğretmenler belirleyecek

"Gel biraz gezelim" dediği kişiye önce kurşun yağdırdı, ardından cinsel organını kesti

Okul servisinin şoförü yolda yürüyen kadını taciz etti, o anlar kameraya kaydedildi

Oğlunun nafakasını ödemeyen dünyaca ünlü eski futbolcu Samuel Eto'o, tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya

Hazineye ait tarım arazileri, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanacak

KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak