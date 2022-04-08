Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı

08.04.2022 14:35
Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı

Son dakika haberler: İzmir'in Karabağlar ilçesinde Arif Kıvrak'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Arif Kıvrak'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan soruşturma sonucu dün yaşanan olayın şüphelisinin N.T. olduğu belirlendi.

Zanlı, bir parkta oturduğu sırada gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, Kıvrak'ı kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olay

Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde dün, Arif Kıvrak'ın (52) annesiyle yaşadığı evden sesler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirmişti. Vücudunda bıçak darbeleri bulunan Kıvrak'ın öldüğü belirlenmişti.

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Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı - Son Dakika


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