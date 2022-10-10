İş makinesi ve tır çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Tire Karayolu'nda, bir tır ve bir iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti. Seyir halindeki tır, aynı istikamette giden Ramazan Nas idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi savrularak ters dönerken, sürücü ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHELE ETTİ

Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Ramazan Nas'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

KAZA İŞ YERİ KAMERASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, meydana gelen kaza, yolu gören bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iş makinesinin seyir halindeyken yavaşladığı bu esnada da arkasından gelen tırın arkadan süratle kendisine vurduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.