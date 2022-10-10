İş makinesi ve tır çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İş makinesi ve tır çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

10.10.2022 16:40

İzmir Tire Karayolu'nda aynı istikamette seyreden bir tırın çarpması sonucu devrilen iş makinesinin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir Tire Karayolu'nda, bir tır ve bir iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti. Seyir halindeki tır, aynı istikamette giden Ramazan Nas idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi savrularak ters dönerken, sürücü ağır yaralandı.

İş makinesi ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHELE ETTİ

Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Ramazan Nas'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İş makinesi ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

KAZA İŞ YERİ KAMERASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, meydana gelen kaza, yolu gören bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iş makinesinin seyir halindeyken yavaşladığı bu esnada da arkasından gelen tırın arkadan süratle kendisine vurduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir 3. sayfa: İzmir'de bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada İzmir 3. sayfa: İzmir'de bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada Son dakika haberi... Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti Son dakika haberi... Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş makinesi ve tır çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş makinesi ve tır çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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