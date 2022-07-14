Son dakika haber! İzmir'de Bir Yangın da Bergama'da Çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber! İzmir'de Bir Yangın da Bergama'da Çıktı

14.07.2022 10:10

Son dakika haberlerine göre İzmir'de Çeşme'nin ardından bir yangın da Bergama ilçesinde çıktı. Makilik alanda çıkan ve bölgedeki bir süt tesisini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de Çeşme'nin ardından bir yangın da Bergama ilçesinde çıktı. Makilik alanda çıkan ve bölgedeki bir süt tesisini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bergama ilçesine bağlı Sagancı köyü mevkiindeki makilik alanda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgedeki bir süt tesisini de tehdit eden yangın için bölgeye 2 helikopter ve Selçuk'ta konuşlu olan uçaklar yönlendirildi.

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Son dakika haberi! İzmir Bergama'da makilik yangını (3) Son dakika haberi! İzmir Bergama'da makilik yangını (3) Çeşme yangını kontrol altında Çeşme yangını kontrol altında ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI
Kaynak: ANKA

Bergama, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İzmir'de Bir Yangın da Bergama'da Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! İzmir'de Bir Yangın da Bergama'da Çıktı - Son Dakika
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