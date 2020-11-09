Son dakika haber: İzmir'de bu karar kentsel dönüşümün önünü açacak - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir'de bu karar kentsel dönüşümün önünü açacak

09.11.2020 09:53
Son dakika haber: İzmir'de bu karar kentsel dönüşümün önünü açacak, System.String[]

Son dakika haberine göre Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinden çıkan ve eski yapıların kat sayısı korunarak yenilenmesinin önünü açan kararla kat mülkiyeti engeline takılan çok sayıda riskli apartmanın yenilenebileceğini belirtti.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinden çıkan ve eski yapıların kat sayısı korunarak yenilenmesinin önünü açan kararla kat mülkiyeti engeline takılan çok sayıda riskli apartmanın yenilenebileceğini belirtti.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, İzmir'de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı depremin ardından, kentsel dönüşümünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Dr. Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinden çıkan ve eski yapıların kat sayısı korunarak yenilenmesinin önünü açan kararla kat mülkiyeti engeline takılan çok sayıda riskli apartmanın yenilenebileceğini kaydederek, "Deprem sonrası yıkım ve can kayıplarının tekrarlanmaması için yenileme çalışmalarının, çağdaş mevzuatlara uygun, yetkin mimar, mühendis vb. uzmanların işbirliği ve denetimi ile yapılması şart" dedi.

"Kat mülkiyeti sorununu büyük ölçüde çözerek dönüşümün önünü açacaktır"

İzmir'de meydana gelen depremin ardından, kentsel dönüşümün gerekliliğinin acı bir şekilde tekrar görüldüğünü belirten Ebru Karabağ Aydeniz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinden kısa süre önce çıkan ve 3 Kasım 2020 tarihinde kesinleşen kararın, birçok binada kentsel dönüşümün önünü açacağını söyledi. Dr. Ebru Karabağ Aydeniz, "Karşıyaka Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek büyükşehir belediyesine iletilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi, Büyükşehir Belediye Meclisince uygun bulundu. 30 Ekim depreminin hemen ardından 3 Kasım tarihinde karar kesinleşti. Bu karar eski ve yeni kat sayısı uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkan kat mülkiyeti sorununu büyük ölçüde çözerek dönüşümün önünü açacaktır" diye konuştu.

"Karar yapıların kat sayısı korunarak yenilenmesinin önünü açtı"

Ebru Karabağ Aydeniz, şöyle devam etti:

"Karşıyaka Belediyesi sınırları içinde bulunan ve 2002 yılında iptal edilen plan notu ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılan muhtelif parseller, yürürlükte olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 'minimum kat yüksekliği' ve 'batar kat' ifadelerinin bulunmaması sebebiyle yürürlükteki imar planlarında belirlenen kat adedinden 1 kat fazla yapılmıştı. Bu yapıların kentsel dönüşümle yenilenmesi durumunda bir kat eksik yapılması zorunluluğu, kat mülkiyetine konu oluyordu. Yeni çıkan karar, bu yapıların kat sayısı korunarak yenilenmesinin önünü açtı. Bu plan notu kapsamında, kat yüksekliği 2,85 metreyi geçmeden ve batar/asma kat yapılmadan yapılaşacak parseller ile komşu parsellerdeki binalar arasında yükseklik farkı oluşmasına da izin verilmeyecek. Bu kararda, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisinde, benzer uygulamalar yapılan diğer ilçe belediyelerince de benzer içerikte plan notu oluşturulması uygun bulundu. Bu durumda bulunan çok sayıda bina, kat mülkiyeti problemi aşılacağı için kentsel dönüşüme girecektir" dedi.

Dr. Karabağ, depremde yıkılan veya hasar gören binaların büyük bir kısmının yetkin mühendislik, mimarlık, tasarım ve denetim hizmeti alınmayan yapılar olduğunu da hatırlatarak, "Deprem sonrası yıkım ve can kayıplarının tekrarlanmaması için yenileme çalışmalarının, çağdaş mevzuatlara uygun, yetkin mimar, mühendis vb. uzmanların işbirliği ile yapılması şart" diyerek uyarıda bulundu. - İZMİR

Son dakika haber: İzmir'de bu karar kentsel dönüşümün önünü açacak
Son dakika haber: İzmir'de bu karar kentsel dönüşümün önünü açacak
Son dakika haber: İzmir'de bu karar kentsel dönüşümün önünü açacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Üniversitesi, Karabağ, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de bu karar kentsel dönüşümün önünü açacak - Son Dakika


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