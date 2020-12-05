Son dakika haber: İZMİR'DE CADDE, SOKAK VE MEYDANLARDA SESSİZLİK HAKİM - Son Dakika

Son dakika haber: İZMİR'DE CADDE, SOKAK VE MEYDANLARDA SESSİZLİK HAKİM

05.12.2020 07:33
Son dakika haber: İZMİR'DE CADDE, SOKAK VE MEYDANLARDA SESSİZLİK HAKİM, System.String[]

Son dakika haberleri... KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'de sessizlik hakim.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'de sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İzmir'in en işlek yerleri Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Alsancak Gar'ında sessizlik hakim. Cumartesi sabahının ilk saatleriyle birlikte şehrin en işlek meydan, cadde ve bulvarları boş kaldı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İZMİR'DE CADDE, SOKAK VE MEYDANLARDA SESSİZLİK HAKİM - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, çöp evi ateşe veriyor Canlı yayında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü CHP'de bir taciz iddiası daha! Mağdur kadının ifadeleri kan dondurdu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf? Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı
Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Vaka sayıları düşmezse uzun süreli kapanma gündemimizde Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Vaka sayıları düşmezse uzun süreli kapanma gündemimizde         
00:22
'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti 'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti         
23:08
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor         
21:38
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı         
13:23
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Bilal Göregen'in söylediği şarkı, Portekiz Ligi'nde stat hoparlöründen çalındı Bilal Göregen'in söylediği şarkı, Portekiz Ligi'nde stat hoparlöründen çalındı         
09:54
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 07:37:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: İZMİR'DE CADDE, SOKAK VE MEYDANLARDA SESSİZLİK HAKİM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei