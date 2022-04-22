Son dakika haber... İzmir'de Ceyda Yüksel'in "cam kesisi" sonucu ölümüne ilişkin dava görülüyor - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde cam kesisi sonucu hayatını kaybeden Ceyda Yüksel'in ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Serkan D, Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları, hiçbir celseye katılmayan tanık S.S'nin dinlenmesini, sanık hakkında Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınmasını ve sanıktan S.S'ye attığı tehdit içerikli olduğu belirtilen mesajların sorulmasını talep etti.

Söz alan sanık Serkan D, cinayet işlemediğini ve olayı hatırlamadığı yönündeki beyanlarını tekrarladı.

Ceyda Yüksel'in, S.S'ye kendilerine uyuşturucu getirmesi için 100 lira verdiğini, S.S'nin gelmemesi üzerine ona bu mesajları gönderdiğini ifade etti.

Savcı, sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı, savunmasında Ceyda Yüksel'in daha önce evlenip boşandığını belirtmesi Yüksel'in annesinin tepkisine neden oldu.

Filiz Demiral, "Kızıma hakaret edemezsiniz. İki senedir susuyorum. Kızım, Serkan tarafından öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda, Adli Tıp Kurumundan yeni rapor alınması talebini reddetti. Tanığın zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de 20 Ağustos 2020'de, Ceyda Yüksel, Serkan D'nin Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.

Yüksel'in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesileri sonucu hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan ve 400 promil alkollü olduğu tespit edilen Serkan D. tutuklanmıştı.

Zanlı, ilk ifadesinde, Samsun'da yaşayan Ceyda Yüksel ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve birkaç gün birlikte kaldıklarını, olayın olduğu akşam bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve döndüklerini söylemişti.

Olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını iddia eden Serkan D, Ceyda Yüksel'in kapı camının üzerine düşmüş olabileceğini öne sürmüştü.

İddianame

İddianamede ise olay günü şüpheli ile maktul arasında tartışma çıktığı, Serkan D'nin tartışma sırasında evin salonunda şüphelinin "maktulü tutarak giriş kapı camına doğru vurduğu, maktulün sol çene, sol dudak altında ve sol koltuk altında oluşan kesi nedeniyle kan kaybı yaşadığı ve olay yerinde öldüğü, şüphelinin de parmakları üzerinde ve avucunda yaralar oluştuğu" belirtilmişti.

Sanığın kasten öldürmenin yanı sıra maktule "uyuşturucu sağlama" suçlarını da işlediği iddianamede belirtilmiş ve sanığın bu suçlardan cezalandırılması talep edilmişti.