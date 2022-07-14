Son dakika haber... İZMİR'DE ÇİFTLİK EVİNDE CİNAYET - Son Dakika
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Son dakika haber... İZMİR'DE ÇİFTLİK EVİNDE CİNAYET

14.07.2022 05:29

Son dakika haberler: İZMİR'in Buca ilçesinde, bir kadın kesici ve delici aletle öldürüldü.

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir kadın kesici ve delici aletle öldürüldü. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Kader Değirmen (38), kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu. Bunun üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda olayı H.D.'nin yaptığını tespit etti. Polis ekipleri H.D.'nin 01 RU 279 plakalı bir kamyonet ile kaçtığı bilgisini aldıktan sonra, şüphelinin yakalanması için olay yerinin yakınını ablukaya aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda H.D., 4691 sokakta polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D.'nin kimliğini verdi. Durumdan şüphelenen polis, şüphelinin üzerinde yaptığı inceleme sonrasında üzerinden kendine ait kimliği çıktı. Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan, Kader Değirmen'in cansız bedeninin bulunduğu çiftlik evinde polis ekipleri inceleme yaptı. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İZMİR'DE ÇİFTLİK EVİNDE CİNAYET - Son Dakika

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