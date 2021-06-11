Son dakika haber! İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika

Açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Arpak (44) ve Salih Kılıç (48), kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mermerli Mahallesi'nde 2 grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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