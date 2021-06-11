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Son dakika haber! İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber! İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

11.06.2021 10:10
Son dakika haber! İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haber: İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mermerli Mahallesi'nde 2 grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Arpak (44) ve Salih Kılıç (48), kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, 2 grubun dün çocuk kavgası nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika


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