Son dakika haber... İzmir'de cinayetle biten çocuk kavgasında 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber... İzmir'de cinayetle biten çocuk kavgasında 3 tutuklama

08.07.2022 20:42

Son dakika 3. sayfa haberi... İzmir'de cinayetle biten çocuk kavgasında 3 tutuklama İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'de cinayetle biten çocuk kavgasında 3 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 5 Temmuz günü Ödemiş ilçesi Demircili Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavga, anne ve babaların da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Ancak kavga 6 Temmuz sabahı saat 09.45 sıralarında yeniden alevlendi. Bu kez silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, S.Ç., S.K., B.K. ve Nasrullah Uçkun yaralandı. Yaralılardan S.K. ve B.K. Tire Devlet Hastanesine kaldırılırken, S.Ç. ise Ödemiş Devlet Hastanesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavgada vücuduna mermiler isabet eden Nasrullah Uçkun ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından olaya karışan kişiler kaçarken, jandarma ekipleri kaçan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olaya ilişkin 13 zanlı, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

3 zanlı tutuklandı

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.Ç., S.Ç. ve M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 10 kişi serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İzmir'de cinayetle biten çocuk kavgasında 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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