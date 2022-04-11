Son dakika haber | İzmir'de cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | İzmir'de cinsel içerikli ürün operasyonu

11.04.2022 15:45
Son dakika haber | İzmir'de cinsel içerikli ürün operasyonu

Son dakika haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde satışı yasak olan ve vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkileyen 828 cinsel içerikli hap ve 262 epimedyumlu macun ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde satışı yasak olan ve vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkileyen 828 cinsel içerikli hap ve 262 epimedyumlu macun ele geçirildi. Operasyonla ilgili iş yeri sahibine işlem uygulandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İ.Y. adlı bir kişinin, iş yerinde satışı yasak olan cinsel içerikli ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreste polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 828 cinsel içerikli hap, 262 epimedyumlu macun ve çeşitli cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi İ.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Bergama'da tarımda zararlı böceklere dijital takip Bergama'da tarımda zararlı böceklere dijital takip 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı kendisini kışkırttığını iddia etti! 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı kendisini kışkırttığını iddia etti!

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İzmir'de cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Salmonella kabusu büyüyor: 3 yaşındaki İngiliz çocuk Kinder yumurta yedikten sonra mı öldü?
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
15:42 Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı
15:30 Konyaspor'dan sert sözler: Acilen istifalarını bekliyoruz
15:26 Rus ordusu Ukraynalı askerleri yakın mesafeden bombaladı!
15:18 Son Dakika: Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yerine muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif seçildi
15:18 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ender'in elinde Doğan ile ilgili hangi bilgiler var?
15:17 Ürgüp'ün en görkemli yeri olan binlerce yıllık Temenni Tepesi'nin altına iş hanı yapılıyor! "Kapadokya'yı koruyun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 16:01:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İzmir'de cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement